HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Vormittag

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 98,05 EUR nach oben.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 98,05 EUR. Bei 98,20 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 16.779 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Gewinne von 11,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,623 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 93,60 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,78 EUR je Aktie.

