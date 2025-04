HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Kursplus

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 65,10 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 09:07 Uhr 3,6 Prozent. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 65,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.884 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 19,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,658 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 62,00 EUR angegeben.

Am 27.02.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie eingenommen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 863,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

