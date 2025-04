HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Dienstagmittag Boden gut

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 65,95 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 65,95 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 66,20 EUR. Bei 63,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.784 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 141,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,658 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 62,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 27.02.2025 vor. Das EPS lag bei 1,33 EUR. Im letzten Jahr hatte HENSOLDT einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 863,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 711,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte HENSOLDT am 07.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,84 EUR je HENSOLDT-Aktie.

