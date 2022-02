Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vorbörslich tiefrot -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Russlands Zentralbank verbietet Ausländern Verkauf von Wertpapieren -- Aeroflot, Lufthansa, GAZPROM im Fokus

Folgen FACEBOOK

Europäische Union setzt Sanktionen gegen russische Zentralbank in Kraft. Huawei will trotz Sanktionen neue Smartphones nach Europa bringen. Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen. Österreichische Telekom-Tochter entfernt russischen Sender RT aus Programm. Ukraine hat offenbar Millionenspenden in Kryptowährungen erhalten. Elon Musk schaltet Starlink in der Ukraine frei.