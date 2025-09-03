DAX23.762 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.430 +0,4%Nas21.566 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,09 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

04.09.25 16:10 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,7 Prozent auf 23,44 USD.

Hewlett Packard Enterprise Co.
Um 15:53 Uhr stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 23,44 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie legte bis auf 23,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.699.356 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,66 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,540 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,82 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,65 Prozent auf 7,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Hewlett Packard Enterprise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

