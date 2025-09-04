DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Hewlett Packard Enterprise im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit Kurseinbußen

05.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 23,03 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,69 EUR -0,15 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 23,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 23,00 USD. Mit einem Wert von 23,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 644.827 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 24,66 USD. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 6,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,541 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hewlett Packard Enterprise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,20 Mrd. USD im Vergleich zu 7,67 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
