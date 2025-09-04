DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.416 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1721 +0,6%Öl65,67 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Hewlett Packard Enterprise im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise präsentiert sich am Freitagabend fester

05.09.25 20:24 Uhr

05.09.25 20:24 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise präsentiert sich am Freitagabend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,35 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,69 EUR -0,15 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 20:08 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 23,36 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,17 USD. Zuletzt wurden via New York 2.275.422 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 24,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Abschläge von 48,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,541 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,20 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,67 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

