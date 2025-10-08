Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag gesucht

Hewlett Packard Enterprise im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 25,36 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 25,36 USD nach oben. Bei 25,43 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,86 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 378.314 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Bei 25,92 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 2,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 52,79 Prozent wieder erreichen.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

