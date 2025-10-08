Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verteuert sich am Mittwochabend
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 25,94 USD.
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 25,94 USD. Bei 26,43 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,86 USD. Bisher wurden heute 2.582.074 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,43 USD) erklomm das Papier am 08.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 1,89 Prozent wieder erreichen. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,538 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.
Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
