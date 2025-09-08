DAX23.719 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.637 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag nahezu unbewegt

09.09.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 23,51 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,09 EUR 0,05 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 23,51 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 23,74 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 23,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,49 USD. Bisher wurden heute 225.343 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit Abgaben von 49,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,541 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Hewlett Packard Enterprise 9,20 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,90 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

