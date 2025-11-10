DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.316 +1,4%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Hewlett Packard Enterprise im Blick

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 24,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,42 EUR 0,54 EUR 2,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 24,16 USD zu. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 320.129 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 8,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 50,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,536 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

