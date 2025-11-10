Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Hewlett Packard Enterprise im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Zuletzt stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 24,16 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 24,16 USD zu. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 320.129 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 8,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 50,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,536 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

