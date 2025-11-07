DAX23.581 -0,7%Est505.576 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.697 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,66 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tendiert am Nachmittag tiefer

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 23,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,02 EUR -0,45 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,26 USD ab. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,06 USD nach. Bei 23,17 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 198.517 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,97 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,536 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,90 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

