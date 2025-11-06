Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 23,70 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 23,70 USD. Bei 23,90 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,40 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,68 USD. Bisher wurden heute 180.266 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,54 Prozent könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 97,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,536 USD. Im Vorjahr hatte Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Hewlett Packard Enterprise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,20 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

