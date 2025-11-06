Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise gibt am Donnerstagabend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktionäre schickten das Papier von Hewlett Packard Enterprise nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 23,46 USD.
Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 23,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 23,13 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,68 USD. Zuletzt wechselten via New York 924.590 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Mit einem Zuwachs von 12,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 48,98 Prozent wieder erreichen.
Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,536 USD ausgeschüttet werden.
Am 03.09.2025 äußerte sich Hewlett Packard Enterprise zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise einen Umsatz von 7,67 Mrd. USD eingefahren.
Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 1,90 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Supercomputer-Offensive: US-Energieministerium und AMD starten Milliardenpartnerschaft - so reagiert die Aktie
HPE-Aktie bricht ein: Enttäuschende Gewinnprognose für 2026
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
