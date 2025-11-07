Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,24 USD ab.
Um 20:08 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 23,24 USD. Bei 22,80 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,17 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 1.185.424 Aktien.
Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie somit 12,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,97 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Abschläge von 48,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,536 USD je Aktie ausschütten.
Hewlett Packard Enterprise ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,38 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Aktie aus.
