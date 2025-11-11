DAX24.071 +0,5%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.351 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
So entwickelt sich Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise büßt am Nachmittag ein

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 23,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,97 EUR -0,45 EUR -2,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 23,05 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 23,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,62 USD. Bisher wurden via New York 211.068 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 14,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,97 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,07 Prozent.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,536 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

