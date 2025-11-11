Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise büßt am Nachmittag ein

So entwickelt sich Hewlett Packard Enterprise

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 23,05 USD ab.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 23,05 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 23,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,62 USD. Bisher wurden via New York 211.068 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,43 USD an. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 14,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,97 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,07 Prozent.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,536 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 USD fest.

