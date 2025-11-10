Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 23,93 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 23,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 24,41 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 24,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hewlett Packard Enterprise-Aktien beläuft sich auf 1.389.594 Stück.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Am 05.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,536 USD, nach 0,520 USD im Jahr 2024.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,21 USD. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 0,38 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 02.12.2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Aktie aus.

