Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verzeichnet am Nachmittag Verluste
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 24,46 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 24,46 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,31 USD. Zuletzt wurden via New York 662.827 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,43 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 8,08 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 51,05 Prozent Luft nach unten.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,520 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,538 USD.
Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
