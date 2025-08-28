Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Freitagnachmittag billiger
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 22,78 USD nach.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 22,78 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 22,59 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 22,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.215 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.
Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 24,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Mit Abgaben von 47,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,539 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.
Am 03.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,82 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,24 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 2,26 USD in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen