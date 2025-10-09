Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise tritt am Abend auf der Stelle

Aktie im Blick

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 26,11 USD.

Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Hewlett Packard Enterprise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 26,11 USD. Bei 26,37 USD markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ging bis auf 25,74 USD. Bei 26,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.096.875 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,43 USD erreichte der Titel am 08.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,97 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 54,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,20 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hewlett Packard Enterprise-Gewinn in Höhe von 1,90 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

