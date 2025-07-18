Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag weit abgeschlagen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 7,5 Prozent auf 0,135 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 7,5 Prozent auf 0,135 EUR. Das Tagestief markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,135 EUR. Mit einem Wert von 0,143 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 31.340 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,032 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 664,444 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,093 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 31,259 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,62 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 192,58 Mio. NOK – eine Minderung von 63,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 527,65 Mio. NOK eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net