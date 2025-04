Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Investoren fliehen am Montagvormittag aus Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 10,9 Prozent auf 0,098 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 09:10 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 10,9 Prozent auf 0,098 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,098 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 0,100 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 53.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 90,504 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Mit Abgaben von 0,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hexagon Purus AS Registered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,37 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,65 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,36 Mio. NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 362,90 Mio. NOK in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hexagon Purus AS Registered möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net