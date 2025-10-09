Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Vormittag Verluste

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 0,165 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr um 3,2 Prozent auf 0,165 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,162 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,170 EUR. Zuletzt wechselten 41.073 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,745 EUR an. Gewinne von 351,515 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 76,471 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 NOK.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net