Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,160 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:54 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,160 EUR zu. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,162 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,161 EUR. Der Tagesumsatz der Hexagon Purus AS Registered-Aktie belief sich zuletzt auf 13.109 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 0,546 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 240,824 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,635 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Hexagon Purus AS Registered 244,79 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 527,65 Mio. NOK umgesetzt worden.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 16.02.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net