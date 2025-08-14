Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Freitagmittag

DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
15.08.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 0,149 EUR zu.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:35 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 0,149 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,151 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,146 EUR. Zuletzt wechselten 136.463 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,771 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,094 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 59,786 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 äußerte sich Hexagon Purus AS Registered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,62 NOK gegenüber -0,78 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

