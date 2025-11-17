DAX23.884 ±0,0%Est505.683 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,94 -0,5%Gold4.079 ±-0,0%
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Montagvormittag

17.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,151 EUR abwärts.

Um 09:13 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,151 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Bei 0,153 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 12.019 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 27.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,553 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Kursplus von 266,225 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,093 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 62,716 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 10.02.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.02.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

