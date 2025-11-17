Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,8 Prozent auf 0,150 EUR ab.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,150 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,149 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,153 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.184 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,553 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 268,667 Prozent. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,133 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net