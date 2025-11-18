Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 0,152 EUR abwärts.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:37 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 0,152 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,145 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,150 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 172.371 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,546 EUR erreichte der Titel am 18.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 72,125 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,094 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 38,568 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,78 NOK vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.02.2027.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net