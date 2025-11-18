Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit KursVerlusten

Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,147 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:05 Uhr um 2,0 Prozent auf 0,147 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,147 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,150 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 25.510 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 0,530 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 72,264 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 33,333 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net