DAX23.333 -1,1%Est505.577 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,90 -0,2%Gold4.040 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Netflix 552484 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
Top News
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025 NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt? Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Hexagon Purus AS Registered

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit KursVerlusten

18.11.25 09:22 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,147 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,00 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:05 Uhr um 2,0 Prozent auf 0,147 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,147 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,150 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 25.510 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 0,530 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 72,264 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,098 EUR. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 33,333 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung