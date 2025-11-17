Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Im Tradegate-Handel kam die Hexagon Purus AS Registered-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,151 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 11:58 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 0,151 EUR. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,158 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,151 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,151 EUR. Bisher wurden heute 57.944 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2024 auf bis zu 0,546 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 72,308 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,161 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hexagon Purus AS Registered-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 10.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 16.02.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net