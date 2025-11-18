Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,152 EUR.

Um 16:01 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 0,152 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hexagon Purus AS Registered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,145 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,150 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 177.839 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Am 18.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,546 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 72,125 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,568 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,84 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Hexagon Purus AS Registered im vergangenen Quartal 244,79 Mio. NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umsetzen können.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net