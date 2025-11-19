Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger greifen bei Hexagon Purus AS Registered am Mittwochmittag zu

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 0,154 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 11:41 Uhr 1,2 Prozent. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,159 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,159 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.772 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,540 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 250,649 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,286 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 53,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.02.2027 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net