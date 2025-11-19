DAX23.203 +0,1%Est505.525 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,30 -0,8%Gold4.082 +0,3%
Kursentwicklung

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Kurseinbußen

19.11.25 09:22 Uhr

19.11.25 09:22 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 4,5 Prozent auf 0,149 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,15 EUR -0,00 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie um 09:16 Uhr 4,5 Prozent auf 0,149 EUR. In der Spitze fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,148 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,148 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153 Stück gehandelt.

Am 27.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,553 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 271,640 Prozent Luft nach oben. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,634 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 244,79 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 53,61 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

