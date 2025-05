Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 6,5 Prozent.

Um 15:43 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 6,5 Prozent auf 0,150 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie sogar auf 0,150 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,138 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 111.200 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 85,484 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,098 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 34,579 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,89 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hexagon Purus AS Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,58 NOK vermeldet. Umsatzseitig standen 229,63 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 43,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 405,36 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,399 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net