Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 0,149 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wies um 15:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,149 EUR abwärts. Bei 0,147 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,153 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 67.240 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,032 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ist somit 591,689 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,093 EUR). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 60,776 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,58 NOK je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 229,63 Mio. NOK – eine Minderung von 43,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 405,36 Mio. NOK eingefahren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,399 NOK einfahren.

