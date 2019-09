Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Achtung Aktionäre, Dividenden-Alarm!

€uro am Sonntag

Achtung Aktionäre, Dividenden-Alarm!

Je mehr die Kurse schwanken, desto größeren Wert legen Aktionäre auf die Verlässlichkeit der Ausschüttungen. Damit bekommen einige DAX-Konzerne aber Probleme.

Persönliche Daten

Facebook, Google, ­Amazon und Co fürchten ihn: Andreas Mundt will als Chef des Bundeskartellamts ihre Macht ­beschränken.

Explosive Mischung

Das Risiko für eine Eskalation am Persischen Golf ist hoch, der Ölpreis könnte steigen.

Zahlen und schlucken

US-Unternehmen lauern darauf, europäische Zahlungsdienstleister wie Wirecard zu übernehmen.

Digitale Achillesferse

Hackerangriffe nehmen zu. Wie Anleger an der Datensicherheit mitverdienen können.

Aktie im Brennpunkt

Die Risiken für Aktionäre beim Tech-IPO Teamviewer.

Börsenstar im Test

Diese Kurschancen bietet der Highflyer Sartorius mit Chef Kreuzburg.

Hier stimmt was nicht!

Mehr Wert durch die Aufspaltung des Medizintechnikers Drägerwerk.

Am besten oben bleiben

Stay-High-Optionsscheine auf den Euro Stoxx 50 lohnen sich.

Kleiner Kredit für große Ziele

Wo kleinere Unternehmen gute Kredite finden, zeigt unser Test.





