Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Profitieren vom Immoboom

€uro am Sonntag

Profitieren vom Immoboom

An manchen Orten lohnt sich ein Investment in Immobilien durchaus noch. Die 20 Top-Städte in Deutschland, die besten Aktien und Fonds fürs Betongold.

Gut gelaunt

"Das Beste kommt erst noch", verspricht Encavis-Chef Dierk Paskert. Dabei steigt die Aktie schon jetzt stetig.

Krieg der Streamer

Apple, Disney, Netflix und Co kämpfen um Zuschauer. Wer am Ende gewinnt.

Hübscher Erfolg

US-Konzern Coty kauft Kosmetikfirma von Kylie Jenner. Für alle ein schöner Deal.

Cash für Anleger

Diese DAX-Firmen schütten 2020 am meisten Dividende aus.

Geschüttelt

Qiagens Produkte gelten eigentlich als Goldstandard in den Laboren der Welt. Doch die Firma hat sich verzettelt. Eine Übernahme droht.

Hohe Wirkkraft

Manche Fonds halten nur sehr wenige Aktien. Welche dieser Produkte sich lohnen.

Frankfurt intern

Wie es bei Francotyp-Postalia nach Rolf Elgetis Einstieg ­weitergeht.

Levermann-Strategie

Die Tops und Flops nach dem bekannten Investmentansatz.

Gerührt

Adventszeit ist Spendenzeit - jeder fünfte Wohltätigkeitseuro fließt im Dezember. Wie Sie seriöse Adressen identifizieren können.





