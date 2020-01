Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Sieger von morgen - das sind die 9 Megatrend-Aktien

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Sieger von morgen: Das sind die 9 Megatrend-Aktien

Neue Technologien, mit denen Anleger richtig Geld verdienen können - von Gentherapien über Blockchain und Künstliche Intelligenz bis hin zum Weltall.

Adios AOL

Jan Henric Buettner hat was von einem Rockstar, betreibt aber ein Edelresort an der Ostsee, und war mal Chef von ­AOL Europe.

Erst Flucht, dann Rundumschlag

Ex-Renault-Chef Ghosn attackiert Japans Justiz und Exkollegen.

Den Schwung nutzen

Momentumaktien aus Deutschland haben auf lange Sicht hohe Gewinne gebracht. Die Strategie.

Ade Britannien

Großbritanniens Wirtschaft soll um 2,5 Prozent wachsen, trotz oder wegen des Brexits. Die Aktienkurse laufen schon, und es ist noch mehr drin.

Zündeln am Pulverfass

Ein Krieg in der Golfregion scheint abgewendet, die Gefahr bleibt. Was das für die Märkte bedeutet.

Passive Exoten

Mit ETFs lassen sich auch ungewöhnliche Ideen verfolgen. Sieben aussichtsreiche Produkte.

Aktie im Brennpunkt

Eine Analystenstudie bringt Varta unter Druck. Wie viel Saft drin ist.

Hier stimmt was nicht!

Ceconomy ist ein Gewächs aus der Servicewüste.

Starker Auftritt

Elon Musk feiert neue Erfolge mit Tesla. Wie es nun weitergeht.

Hausse bei Silber

Wieso der Preis des Edelmetalls weiter steigen dürfte.

Adieu Zuhause

Wenn Senioren ins Altersheim ziehen oder sterben, sind Angehörige bei der Wohnungsauflösung in der Pflicht. Worauf dabei zu achten ist.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!

