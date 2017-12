Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Bitcoin - der neue Goldrausch

Der Hype um den Bitcoin ist ungebrochen, Milliarden fließen in die Internetwährung. Was an dem Megatrend dran ist.

Die Fed gibt Gas

Die US-Notenbank erhöht die Zinsen. Die Folgen.

Starker Schub

Deutsche Nebenwerte wie MTU Aero Engines sind vor dem Jahresende gefragt.

Luftkampf

Dem Billig­flieger Ryanair unter Chef Michael ­O’Leary steht ein Streik ins Haus - es wäre der erste der Firmengeschichte. Was das für die Iren bedeutet.

Nemax - die teure Versuchung

Start der neuen Serie über die Stars und Scharlatane des Neuen Markts.

Aktie im Brennpunkt

Energiekonzern Innogy schockt Aktionäre mit Gewinnwarnung.

Spanische Sorgen

Die Katalanen wählen ein neues Parlament. Was das Ergebnis für die Märkte bedeuten kann.

Knapp über der Nulllinie

Die Zinsen auf Tagesgeld- und Festgeldkonten sind niedrig wie nie. Wo Sparer doch noch annehmbare Offerten finden.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.

Bildquellen: Finanzen Verlag