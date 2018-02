Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Die Zinswende kommt! Aktien, Anleihen und Gold im Stresstest

Die Ära des billigen Geldes geht zu Ende. Die Finanzmärkte werden nervöser. Die Auswirkungen auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Gold.

Auftakt für Börsengänge

Mit Dermapharm und Instone sind die ersten Newcomer gestartet.

Rotzfrech und potthässlich

Die Kundschaft für Luxusmode ändert sich. Die Produzenten müssen Mut beweisen.

Ostdeutschlands Bill Gates

Serie Neuer Markt: Stephan Schambach und Intershop - für Anleger gab es kein Happy End.

Harter Aufschlag

Dem Hype um Bitcoin und Co folgte Ernüchterung. Für einen Abgesang ist es aber zu früh.

Weltweit reisen

Der Reisekonzern TUI macht sich unabhängiger von saisonalen Schwankungen. Bei den Anlegern kommen die neuesten Zahlen gut an.

Aktie im Brennpunkt

Netzwerkausrüster Cisco Systems kommt beim Umbau voran. Die Aktie ist gefragt wie seit langem nicht mehr.

Hoffnung am Kap

Wieso der Zuma-Rücktritt eine Wende in Südafrika verspricht.

Reichlich vorhanden

Weshalb der Preis von Baumwolle sinken dürfte.

Comeback der BRICs?

In Brasilien, Russland, Indien und China läuft die Wirtschaft wieder.

Weltweit anlegen

Rund um den Globus investieren, an allen möglichen Börsenplätzen - bei welchem Broker das möglich ist und was es kostet, klärt unser Brokertest.



