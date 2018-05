Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Wahre Werte: Das sind die heimlichen Stars der Börse!

An der Börse sind Familienunternehmen echte Renditebringer. ­Bei welchen Titeln sich der Einstieg jetzt lohnt, worauf ­Anleger dabei achten sollten. 9 Top-Investments für Sie.

"Goldpreis wird explodieren"

Legende Jim Rogers ‘ Strategien für den nächsten Crash.

Mehr im Blick

Die Tourismusbranche boomt, nicht nur die Deutschen zieht es in Scharen in den Urlaub. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein.

Heiß gekocht

Was wird aus den deutschen Stahl­exporten? Donald Trumps Zollkapriolen schüren neue Unruhe unter Managern.

Lächeln und angreifen

Die US-Tochter der Deutschen Telekom will mit dem viertgrößten Mobilfunker Amerikas fusionieren. Warum der Deal schwierig ist.

Die größten Dividendenjäger

Vor 15 Jahren kam der erste Fonds auf den Markt, der auf ausschüttungsstarke Firmen setzte. Die Idee fand viele Nachahmer.

Schnell gegessen

McDonald’s kann auch nobel. Oder innovativ mit Bestellsäulen. Der Umsatz der Burgerkette geht dennoch zurück. Aber das ist nicht mal schlimm.

Aktie im Brennpunkt

Medizintechniker Siemens Healthineers muss noch fitter werden.

Chance für Antizykliker

Wieso Platin momentan eine ­Gelegenheit für Mutige bietet.

Giro mit Extras

Luxus kostet - das Prinzip gilt auch bei Premiumkonten. Doch lohnt sich das? Der Test.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



