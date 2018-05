Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

Das sind die 12 Top-Aktien für jedes Börsenwetter!

Stürmisches Börsenwetter voraus: Drei Strategien, vier Fonds und zwölf Aktien, mit denen Anleger auf der ruhigen Seite stehen.

Kopf der Woche

Investment-Profi Gottfried Heller über Trumps Politik, Probleme der Altersvorsorge und die Aussichten für die Finanzmärkte .

Schrei vor Glück

Warum Aktionäre von Zalando trotz des Ergebniseinbruchs vor Glück schreien.

Inseln in tosender See

In unruhigen Zeiten steigen die Handelsumsätze. Davon profitieren Broker und Börsen.

Gold aufbauen

Was jetzt für einen Einstieg in das Edelmetall und bei Minenbetreibern spricht. Die besten Goldförderer fürs Depot.

Aktie im Brennpunkt

Die jüngsten Zahlen zeigen die neue Stärke von Siemens.

Doppelte Freude

Ulrich Wallin, der Chef von Hannover Rück, beglückte dieser Tage die Aktionäre: mit einer hohen Dividende und unerwartet guten Zahlen.

Hier stimmt was nicht!

Großaktionär Otto und das Kurspotenzial der Deutschen Euroshop.

Die neuen €uroFondsNoten

Auf- und Absteiger-Fonds des Monats ­sowie die Erstbewertungen.

Plötzliche Schwäche

Wieso der polnische Zloty zum Euro weiter abwerten dürfte.

Fester Boden

Die Immobilie muss ja nicht immer die eigene sein - manchen genügt auch eine Beteiligung via Alternativem Investmentfonds. Der Beitritt soll künftig ganz einfach sein.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



