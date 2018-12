Pflichtblatt für Ihr Geld: Neue uro am Sonntag

€uro am Sonntag

Themenauswahl

20 X Rendite: Die heißesten Aktien und Zertifikate für das kommende Jahr

Für Börsianer zählt vor allem die Zukunft: 20 Top-Anlageideen für das kommende Börsenjahr - von globalen Schwergewichten bis zu kleinen deutschen Nebenwerten.

Kopf der Woche: Gerhard Schick

Der Finanzexperte der Grünen wechselt den Job und kämpft für Verbraucherrechte.

Kursmanipulation bei Wirecard

Warum Aktionäre jetzt auf Schadensersatz hoffen können.

Wachstum in den Genen

Warum Anleger beim Diagnosespezialisten Qiagen 2019 auf einen Umsatzsprung hoffen.

Drei Kassenschlager, bitte

Die Aktie des Fast-Food-Konzerns YUM! Brands hält sich erstaunlich stabil. Das liegt nicht am Hunger.

Der billige Ökostrom

Solarenergie ist so günstig wie Kohlestrom. Die sauren Zeiten für die Hersteller sollten enden.

Aktie im Brennpunkt

Warum Kreuzfahrten dem Reisekonzern TUI so viel Spaß machen.

Von Angebot zu Angebot

Die Inflation nagt am Ersparten. Wer Verluste begrenzen will, muss sich um sein Geld kümmern. Die besten Angebote für Tages- und Festgeld.





...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

