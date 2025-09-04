DAX23.579 -0,8%ESt505.312 -0,7%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.289 -0,7%Nas21.608 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1728 +0,7%Öl65,50 -2,1%Gold3.577 +0,8%
Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

05.09.25 16:10 Uhr
Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hims Hers Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 47,85 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Hims Hers Health-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 47,85 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 47,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Hims Hers Health-Aktien beläuft sich auf 526.022 Stück.

Bei 72,98 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hims Hers Health-Aktie derzeit noch 52,52 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,48 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hims Hers Health-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Hims Hers Health 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hims Hers Health am 04.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 544,83 Mio. USD – ein Plus von 72,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hims Hers Health 315,65 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Hims Hers Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hims Hers Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hims Hers Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie profitiert von Ozempic-Preissenkung - GoodRx-Aktie schwächelt nach Kurssprung

Hims & Hers-Aktie wieder höher: Streit mit Novo Nordisk wirft Schatten auf Zahlen

WeightWatchers-Aktie schwächer nach Rally: So will der Konzern jetzt Millionen Frauen gewinnen

