Hims Hers Health Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Hims Hers Health

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hims Hers Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 47,94 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 47,94 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hims Hers Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,50 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.683.343 Hims Hers Health-Aktien.

Bei einem Wert von 72,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hims Hers Health-Aktie mit einem Kursplus von 52,23 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,40 Prozent würde die Hims Hers Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Hims Hers Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Hims Hers Health gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hims Hers Health 0,06 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 72,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 544,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 315,65 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Hims Hers Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,572 USD je Hims Hers Health-Aktie.

