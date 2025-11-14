Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Freitagabend freundlich

Kurs der Hims Hers Health

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hims Hers Health. Zuletzt konnte die Aktie von Hims Hers Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 37,36 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hims Hers Health-Papiere um 20:08 Uhr 3,6 Prozent. Die Hims Hers Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,07 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,31 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.988.627 Hims Hers Health-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 48,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,16 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health gewährte am 03.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte Hims Hers Health ebenfalls ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 598,98 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,56 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 01.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,481 USD je Aktie belaufen.

