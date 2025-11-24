Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health springt am Abend hoch

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hims Hers Health. Das Papier von Hims Hers Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 8,4 Prozent auf 37,61 USD.

Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 8,4 Prozent auf 37,61 USD. Kurzfristig markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 37,66 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 35,22 USD. Bisher wurden heute 1.523.579 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 72,98 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 94,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,05 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,71 Prozent könnte die Hims Hers Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.11.2025 lud Hims Hers Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Hims Hers Health hat ein EPS von 0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,32 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 598,98 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,56 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hims Hers Health am 02.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 01.03.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hims Hers Health-Aktie in Höhe von 1,18 USD im Jahr 2028 aus.

