Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health am Abend billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Hims Hers Health. Die Hims Hers Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 37,11 USD.

Das Papier von Hims Hers Health befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,8 Prozent auf 37,11 USD ab. In der Spitze büßte die Hims Hers Health-Aktie bis auf 36,90 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 973.597 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,98 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hims Hers Health-Aktie 96,69 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 23,97 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hims Hers Health-Aktie 54,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hims Hers Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Hims Hers Health veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,06 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hims Hers Health mit 0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 598,98 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 401,56 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.03.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Hims Hers Health rechnen Experten am 01.03.2027.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Hims Hers Health ein EPS in Höhe von 1,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

