Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hims Hers Health. Die Aktionäre schickten das Papier von Hims Hers Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 37,69 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Hims Hers Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 37,69 USD ab. Bei 37,18 USD markierte die Hims Hers Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 268.169 Hims Hers Health-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 72,98 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 48,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,97 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hims Hers Health-Aktie 36,40 Prozent sinken.

Nachdem Hims Hers Health seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Hims Hers Health am 03.11.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat Hims Hers Health mit einem Umsatz von insgesamt 598,98 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 401,56 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 49,16 Prozent gesteigert.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.03.2027 wird Hims Hers Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Hims Hers Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

