Hims Hers Health Aktie News: Hims Hers Health macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Hims Hers Health gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hims Hers Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 36,36 USD zu.

Die Hims Hers Health-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 36,36 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hims Hers Health-Aktie bei 36,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,22 USD. Bisher wurden heute 345.338 Hims Hers Health-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,98 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 100,74 Prozent. Am 23.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,05 USD. Derzeit notiert die Hims Hers Health-Aktie damit 57,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Hims Hers Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hims Hers Health am 03.11.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Hims Hers Health ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 598,98 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 401,56 Mio. USD umgesetzt.

Am 02.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 01.03.2027.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 USD je Hims Hers Health-Aktie belaufen.

